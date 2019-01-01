وصول بعثة الزمالك إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي

الزمالك يلعب مباراة الحسم بالجزائر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصلت بعثة فريق نادي الزمالك إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يحل ضيفًا على نصر حسين داي، مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتواجد هاني ديمتري، نائب السفير المصري بالجزائر، في المطار ليستقبل بعثة الزمالك، وأيضًا أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض.

🎙️محمد لاسات المدرب المساعد لفريق نصر حسين داي الجزائري: "يتحتم علينا الفوز للتأهل، نحن في أفضل مستوى بدني لنا، الزمالك أقوى فرق المجموعة من حيث الخبرة والتجربة، وهذا ما ساعدهم في العودة للمنافسة، لكننا سنحاول تجاوزهم وتحقيق الفوز". 🔴⚪️ pic.twitter.com/dpEQUavawV — جول مصر (@goaleg) March 15, 2019

ويترأس بعثة الزمالك، علاء مقلد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، حيث رافقه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

الزمالك يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولي بـ7 نقاط، متساويًا مع نصر حسين داي، وجور ماهيا الكيني أخيرًا بـ6 نقاط.