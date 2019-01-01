وصول بعثة البرازيل إلى الإمارات استعداداً لمباراة كوريا الجنوبية

منتخب السيليساو وصل إلى أبو ظبي صباح اليوم

وصلت اليوم بعثة منتخب البرازيل، إلى دولة الإمارات استعداداً لخوض المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية.

ويستضيف استاد محمد بن زايد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن جولة البرازيل العالمية.

وبإمكان عشاق السامبا شراء تذاكر المباراة، عبر الموقع الإلكتروني http://www.ticketmaster.ae./، بداية من 150 درهماً إماراتياً.

قائمة البرازيل، ضمت العديد من اللاعبين على رأسهم، الحارس أليسون وروبيرتو فيرمينيو، وفيليب كوتينيو وويليان والقائد تياجو سيلفا.

واستقر الجهاز الفني للبرازيل، على إقامة معسكره في استاد آل نهيان الخاص بنادي الوحدة والذي سيستمر خمسة أيام.

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ومن المنتظر أيضاً أن تلعب البرازيل مباراة ودية، أمام الأرجنتين يوم الجمعة القادم في إطار فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن مباراتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية، آخر استعدادات البرازيل، لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 والتي تنطلق في مارس القادم.