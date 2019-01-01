وصول أولى صفقات الاتحاد السعودي إلى جدة

سانونجو لاعب العميد الجديد يستعد للانضمام للمران

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الاتحاد السعودي وصول لاعب الجديد الإيفواري سيكو سانوجو، منذ قليل، إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، تمهيدًا لانضمامه لتدريبات الفريق.

كان مسؤولو العميد قد أعلنوا التعاقد مع الإيفواري لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من يونج بويز السويسري.

سيكو سانوجو يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

واستقبل سانوجو في المطار أسامة المولد؛ مدير الكرة، ويحيى بخش؛ مدير المركز الإعلامي، وعمر بامصفر؛ المنسق الإعلامي، وخالد باريان؛ مسؤول العلاقات العامة، ومروان مهدي؛ إداري الفريق.

ومن المقرر أن يقدم الاتحاد اللاعب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، يعقده غدًا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

📸 صور وصول المحترف الإيفواري إلى مقر إقامته في جدة #الاتحاد pic.twitter.com/o6vue4gyGy — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ١ يناير ٢٠١٩

يذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة الجبيل في الرابع من يناير الجاري، في دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين.