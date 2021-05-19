"وصفوني بالحيوان" .. ماريجا يكشف أسباب صادمة وراء رحيله عن بورتو

موسى ماريجا يتحدث عن ما تعرض له مع نادي بورتو قبل انتقاله إلى الهلال

كشف اللاعب المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي الهلال، عن أسباب صادمة وراء قرار رحيله عن صفوف نادي بورتو البرتغالي، والانضمام للفريق السعودي في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي الهلال عن التعاقد مع موسى ماريجا في صفقة انتقال حر خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء عقده مع بورتو بنهاية الموسم الحالي، ليكون أول صفقات الزعيم الصيفية.

ماريجا قال خلال تصريحات صحفية برتغالية: "كان من الصعب علي البقاء في نادي بورتو، لكي أواجه المزيد من الإساءات من جانب مشجعي الفريق".

اللاعب المالي تابع: "لم أجد الدعم من جانب زملائي بنادي بورتو، وهو أحد الأسباب أيضًا وراء رغبتي في الرحيل عن الفريق البرتغالي".

موسى ماريجا أردف: "قررت الرحيل عن بورتو لأنه كان الجميع يتوقع مني دائمًا أن أكون مثاليًا، وكان مسموح للجميع الوقوع في أخطاء إلا أنا، وكنت أتعرض للإيذاء طوال الوقت لم يتدخل مسؤولي النادي".

واستطرد قائلًا: "الكثير من الناس يسألوني لماذا لم أنتقل إلى إنجلترا أو فرنسا رغم أنني تلقيت عروضًا من هناك، قلت لهم أنني رفضتها جميعًا بسبب لون بشرتي، حيث تم تسميتي باسم (حيوان) لفترة طويلة، لدرجة أنني نسيت أنني حتى إنسان".

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ووفقًا لما تداولته إذاعة "BBC" فإن ماريجا كان قد تعرض لإساءات عنصرية من جانب الجماهير خلال إحدى مباريات فريقه بالدوري البرتغالي، تسببت في رفضه استكمال المباراة.

وبعد أن تعرض ماريجا لهتافات عنصرية ضده، خرج في الدقيقة 69 من زمن المباراة، حيث حاول زملائه ولاعبي الخصم إقناعه بالبقاء ولكنه رفض كل المحاولات متجهًا نحو غرفة خلع الملابس.