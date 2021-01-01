وصفها بالكلبة .. إنستجرام يعاقب إيكاردي بسبب سب واندا

اللاعب وصف زوجته بالكلبة!

تحرك موقع إنستجرام وعاقب لاعب باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي بسبب سبه لزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

الثنائي من الأكثر نشاطاً على منصة التواصل الاجتماعي ودائماً ما ينشرون صوراً عبرها للتواصل مع جمهورهما.

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ونشر الأرجنتيني صورة رفقة زوجته وكلبه قبل يومين وعلق عليها قائلاً: مع كلبي وكلبتي، وهو ما ردت عليه واندا ضاحكة.

الموقع مباشرة قام بإزالة الصورة وعلل الأمر بأنها تندرج تحت بند التحرش والإساءة، وذلك بحسب ما نشره إيكاردي لاحقاً مستغرباً وضاحكاً.

واندا هي الأخرى أوضحت الأمر بأن المشكلة تكمن في الترجمة من الإسبانية، وأن زوجها لم يتعمد الإساءة لها وأنه يحب الكلاب كثيراً ويحترمها.

زوجة اللاعب ووكيلته وصفت بعض الأشخاص بالأغبياء وقالت إن زوجها لا يعطيها الزهور ولكن زرع لها حديقة كاملة منها بمنزلنا.

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إيكاردي سجل فقط سبعة أهداف وصنع ستة هذا الموسم في 19 مباراة بكل المسابقات بسبب الإصابات في بدايته.