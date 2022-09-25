وسط ظهور المالكي .. الهلال يهزم القادسية في اعتزال الخالدي

الهلال لعب في الكويت مساء اليوم الأحد

ظهر لاعب وسط الهلال عبد الإله المالكي في مباراة الفريق الودية أمام القادسية الكويتي في مهرجان اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي، وذلك بعد غيابه عن اللعب منذ ارتدى القميص الأزرق في يناير الماضي.

المالكي كان قد رفض تجديد عقده مع الاتحاد وفضل التوقيع للهلال لحاجته البقاء في الرياض الفترة القادمة، وقد اشترى النادي العاصمي المدة المتبقية في عقده خلال سوق الانتقالات الشتوي للموسم الماضي.

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Shahid Shahid

اللاعب لم يلعب أي دقيقة مع الهلال، إذ عاد من معسكر المنتخب السعودي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي مما أجبره على الخضوع لعملية جراحية ثم برنامج علاجي وتأهيلي طويل، وقد عاد للتدريبات مؤخرًا ولعب اليوم أول دقائقه في الموسم.

الهلال الذي يستعد لمواجهة التعاون في الجولة القادم من دوري روشن السعودي توجه للكويت اليوم وشارك في اعتزال الخالدي وسط أجواء جماهيرية رائعة في استاد جابر الدولي، وقد لعب المدرب رامون دياز بخليط من البدلاء والأساسيين.

الهلال نجح في الفوز بهدفين دون رد أحرزهما لوسيانو فييتو وأوديون إيجالو وقد شهد الشوط الثاني مشاركة المالكي، فيما لعب الثنائي ميشايل وماتيوس بيريرا منذ البداية خلف المهاجم عبد الله الحمدان.

وقدم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل قميص النادي للاعب الكويتي موقعًا من جميع نجوم الزعيم، وقد تبادل الفريقان الهدايا التذكارية في بداية اللقاء.

وغاب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو ولاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار عن رحلة الكويت لعدم تعافيهما من الإصابة بعد، وتحوم الشكوك حول قدرة الأول على اللعب أمام التعاون فيما تبدو فرص الثاني أقوى كثيرًا.

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويُشاركه الصدارة نادي الشباب بنفس الرصيد لكنه يتفوق بفارق الأهداف.