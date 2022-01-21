وسط ترقب الأهلي .. سكون الهلال بثير الحيرة حول مستقبل العويس

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من إرسال عرضًا لإدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد محمد العويس حارس مرمى الفريق.

الهلال أعلن منذ أيام عن التعاقد مع العويس في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2025، في صفقة انتقال حر، بعد دخوله الفترة الحرة مع الراقي.

ما هو موقف الهلال حتى الآن من العويس؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الهلال لم يفتح باب التفاوض مع إدارة الأهلي، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد الدولي محمد العويس، المنضم حديثًا للزعيم.

العويس ينتهي عقده مع الأهلي بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة منذ بداية شهر يناير الجاري، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي فريق.

ومن المنتظر أن ترسل إدارة الهلال عرضًا لنظيرتها في الأهلي، من أجل ضم العويس بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق يوم 31 يناير الجاري.

ما هو موقف الأهلي من محمد العويس حاليًا؟

الصحيفة شددت على أن إدارة الأهلي لا تُمانع في بيع ما تبقى من عقد العويس حارس مرمى الفريق، أو مقاضيته بلاعبين من جانب نادي الهلال، والاستفادة من هذه الصفقة.

يأتي ذلك بعد قرار الإدارة بتدرب الحارس بشكل منفرد بقرار انضباطي، حيث لا تريد أن يستمر مع الفريق، بعد إعلان توقيعه مع الهلال.

الأهلي ينتظر العرض الهلالي المتوقع تقديمه خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل دراسته والموافقة عليه إذا كان يناسب الراقي.

اقرأ أيضًا ..

فيديو | نجل ماجد النفيعي يفتح النار على رجالات الأهلي

وضع جوميس سيئ وأبو بكر يصارع .. الأهداف المتوقعة تفضح مهاجمي الكبار

فيديو | "الأهلي هو من ربى كافة الأندية السعودية"