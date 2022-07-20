وسط تألق الصفقات الجديدة .. برشلونة يمطر شباك إنتر ميامي بسداسية

برشلونة رونالدينيو سيعود!

حقق نادي برشلونة انتصار عريض على إنتر ميامي في ثاني مباريات البرسا وديًا استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

برشلونة فاز بسداسية دون مقابل على مضيفه إنتر ميامي في اللقاء الذي أقيم على ملعب ريكاردو سيلفا.

ويعيش البلوجرانا فترة من الإنتفاضة الحقيقية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع كلًا من فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز على الترتيب ومؤخرًا روبرت ليفاندوفسكي.

ويأمل تشافي هيرنانديز مدرب البارسا قيادة الفريق للعودة مجددًا إلى منصات التتويج سواء المحلية أو الأوروبية بداية من الموسم المقبل.

برشلونة يُمطر شباك إنتر ميامي بسداسية وسط تألق لاعبيه الجُدد

سجل رافينيا ظهوره الأول مع برشلونة بصورة مميزة حيث صنع الهدف الأول في الدقيقة 19 بتمريرة جيدة للمهاجم الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج، ثم سجل الهدف الثاني بنفسه من تسديدة مذهلة في الدقيقة 25، وصنع الهدف الثالث بتمريرة لأنسو فاتي الذي صوب صاروخية في شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل البرسا ثلاثية جديدة، بدأت من الدقيقة 55 بعد كرة ركنية نفذت بطريقة رائعة سجل منها جافي الهدف الرابع، ووقع ممفيس ديباي على حضوره بالهدف الخامس بعد الهروب من الدفاع بتمويه رائع لينفرد بالحراس ويسدد الكرة بقوة في الشباك، وأختتم برشلونة سداسيته بأقدام عثمان ديمبيلي في الدقيقة 70.

وشهد اللقاء مشاركة فرانك كيسييه الوافد الجديد للبلوجرانا وظهر بصورة طيبة، كما تواجد روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة.