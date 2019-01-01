وسط اهتمام ميلان وإنتر.. ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة لاتسيو

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يقترب من ريال مدريد بعد طلب زيدان وسط اهتمامات من إنتر وجاره ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دخل ريال مدريد في الصراع على خدمات اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد أيام قليلة من عودة زيدان إلى تدريب الفريق الملكي.

وكان سافيتش قد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى عقب تألقه الملفت مع لاتسيو خلال الموسم الماضي والصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وخلال هذا الموسم، انطفأ نجم سافيتش تدريجيًا مقارنة بالموسم الماضي، ولكنه لا زال مطمعًا للعديد من الأندية على رأسها ميلان وإنتر.

🌟"زيدان الأنسب لريال مدريد"



مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وفي الأيام الأخيرة، دخل ريال مدريد على الخط كأبرز المهتمين بخدمات سافيتش، وذلك بعدما تولى زين الدين زيدان تدريبه مرة أخرى.

وحسب عدد من الصحف الإيطالية، فإن زيدان قد أعطى أوامره بالتعاقد مع سافيتش ضمن حزمة التعاقدات التي ينوي إجراءها في الصيف.

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قريبًا من ضم النجم الدولي الصربي خلال الصيف الماضي، ولكن الأزمة بين إدارة الشياطين الحمر ومورينيو هي التي حالت دون إتمام الصفقة.