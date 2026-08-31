وسط اهتمام سعودي.. ديمبيلي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

حسم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مستقبله أخيراً مع ناديه باريس سان جيرمان، بعد فترة من التكهنات والأنباء التي ربطته بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. ويبدو أن بطل أوروبا قد نجح في إقناع جناحه الطائر بتجاهل كافة الإغراءات والبقاء لفترة أطول داخل "حديقة الأمراء".

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الإثنين، بأن ديمبيلي بصدد التوقيع قريباً على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان ليبقى في صفوف الفريق حتى منتصف عام 2030، ليقطع بذلك الطريق على كافة الشائعات، علماً بأن عقده الحالي مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا لا يزال يمتد لموسمين إضافيين.

ولطالما أكد ديمبيلي على رغبته العارمة في كتابة التاريخ بقميص النادي الباريسي قبل التفكير في أي عروض مادية مغرية خارج القارة العجوز. والآن، وعقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين، يبدو اللاعب أكثر استعداداً من أي وقت مضى لربط مستقبله بالعملاق الفرنسي.

ورغم العروض المتعددة التي وضعتها الأندية السعودية على طاولته، إلا أن ديمبيلي توصل إلى اتفاق نهائي مع الإدارة الباريسية بشأن تمديد إقامته حتى صيف 2030. ويشعر المهاجم الفرنسي برضا تام عن تفاصيل العقد الجديد، ومن المنتظر أن يضع توقيعه الرسمي قريباً.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع ديمبيلي قادماً من برشلونة صيف عام 2023 مقابل 50 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة مواسم، علماً بأن الجناح المهاجم سبق له في بدايات مسيرته التألق بقمصان ستاد رين وبوروسيا دورتموند.

وعلى صعيد آخر، شهدت الأيام الماضية توتراً في علاقة اللاعب بمدربه لويس إنريكي، حيث قرر المدير الفني استبعاده من قائمة الفريق الأسبوع الماضي. وتعود جذور الأزمة إلى بقاء ديمبيلي في غرفة خلع الملابس بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) أمام ستاد رين، وهو الموقف الذي أثار غضب واستياء اللاعب بشدة.

وكان ديمبيلي قد أظهر التزاماً كبيراً عقب نهاية كأس العالم، حين قطع إجازته للالتحاق بكتيبة إنريكي في أسرع وقت، إلا أن المدرب الإسباني فضل منحه مزيداً من الراحة لبعض الوقت. وفي أعقاب هذه التوترات، غاب الدولي الفرنسي عن قائمة فريقه في مباراة الجمعة الماضية خارج الديار أمام ليل، والتي انتهت أيضاً بالتعادل (2-2) بعدما خطف القائد ماركينيوس نقطة ثمينة لحامل اللقب بهدف قاتل في الدقيقة 95.