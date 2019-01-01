وسط الفوضى - نفاد تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد سيقام الجمعة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفدت تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بعد ساعات قليلة من طرحها.

الترجي سيستضيف الوداد البيضاوي مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس بالعاصمة التونسية تونس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أعداد كبيرة من جماهير الترجي توافدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على منافذ الملعب الأولمبي، للحصول على تذاكر المباراة.

وبمجرد طرح التذاكر في السابعة صباحًا بتوقيت تونس، نفدت التذاكر في وقت قياسي، وسط حالة كبيرة من الزحام والفوضى، ما اضطر قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

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نستعرض لكم الحكاية من البداية 👀 pic.twitter.com/TQJuKJCiG6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

الجماهير طالبت بطرح المزيد من التذاكر، والتصدي للاحتكار والاستحواذ على التذاكر وتسويقها في السوق السوداء.

وسيحضر المباراة عدد أكثر من 50 ألف مشجع من محبي فريق الترجي، إلى ملعب رادس الذي سيستضيف اللقاء.

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وستخصص إدارة الترجي جانبًا من المدرجات لجماهير الوداد، للحضور مجانًا بإظهار جوازات السفر مثلما حدث في مباراة الذهاب.