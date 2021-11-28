وسط الثلوج.. مانشستر سيتي يواصل الضغط على تشيلسي وينتصر على وست هام

نجح مانشستر سيتي في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة للغاية بالفوز على وست هام بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة في شوطها الأول صعبة للغاية بسبب هطول الثلوج بغزارة على أرضية الملعب، لدرجة أن الكرة في بعض الأحيان لم تكن ظاهرة للمتابعين عبر الشاشات.

وقبل هذه المباراة تم تأجيل مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي بسبب الثلوج أيضًا، وكانت هناك احتمالية لفعل الأمر نفسه في ملعب الاتحاد قبل الاستقرار على إقامتها بصورة طبيعية.

هدف تقدم مانشستر سيتي أتى عبر إلكاي جوندوان في الدقيقة 33، ثم أحرز فيرناندينيو هدف قتل المباراة بالدقيقة 90 بعد أقل من دقيقتين على حلوله بديلًا لرحيم ستيرلينج.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرز لاتزيني هدف حفظ ماء الوجه لكتيبة ديفيد مويس من تسديدة أكثر من رائعة ارتطمت في القائم الأيمن لإيدرسون وسكنت الشباك.

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الفوز الهام رفع رصيد مانشستر سيتي ليصبح 29 نقطة بالتساوي مع المتصدر تشيلسي لحين خوض البلوز قمة مانشستر يونايتد الليلة، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الرابع.

الجدير بالذكر أنه وفي نفس التوقيت، برينتفورد زاد من آلام إيفرتون بالفوز عليه بهدف نظيف، بينما استعاد ليستر سيتي توازنه بالفوز على واتفورد بأربعة أهداف لهدفين.