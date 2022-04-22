وسط التحذيرات من انتكاسة جديدة .. الكشف عن موعد عودة فاتي للملاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية ظهور أنسو فاتي في لقاء نادي برشلونة أمام ريال مايوركا الذي سيقام يوم 1 مايو.

وكان الجناح الإسباني الواعد قد أصيب في 20 يناير في سان ماميس، حيث تعرض لإصابة في وتر عضلة الفخذ لقدمه اليسرى.

واقترح النادي إجراء عملية جراحية، لكن فاتي قرر مع وكيله وأطباء آخرين خارج النادي، إجراء علاج تحفظي بقصد العودة في فترة حوالي 8 أو 10 أسابيع.

ومع ذلك، فقد تم إطالة هذه الفترة، حيث لا يريد أطباء برشلونة أي مخاطرة مع فاتي نظرًا لأهميته الحالية والمستقبلية في الفريق وهذا هو السبب في أنهم يعاينون عودته بعناية.

فيبدو أن فاتي الآن أصبح جاهزًا للعودة، لكن وسط تحفظات من الأطباء الذين يصرون على عدم الاستعجال تجنبًا لانتكاسة جديدة.

وسيستفيد تشافي هيرنانديز وطاقمه من حقيقة أن الأسبوع المقبل طويل، بمعنى أنه لا توجد مباراة في منتصفه حيث يتم إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي.

فيمكن استخدام فاتي في عدد دقائق من المباريات المقبلة حتى نهاية الموسم دون الحاجة لتعرض اللاعب لضغط.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نادي رايو فاييكانو الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

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