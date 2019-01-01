وست هام يضم هدف برشلونة بـ29 مليون إسترليني

بعد النجاح في تخفيض قيمة الشرط الجزائي

توصل نادي وست هام الإنجليزي، لاتفاق نهائي مع نظيره سيلتا فيجو من أجل ضم مهاجمه ماكسي جوميز.

مهاجم سيلتا جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية تجاهه، بعد تألقه مع الفريق الموسم الماضي.

برشلونة كان أحد أهم المهتمين بضم صاحب الـ22 عاماً، حيث كان يرغب النادي الكتالوني في ضم لاعب منافس للأوروجوياني لويس سواريز.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت انتهاء برشلونة آمال برشلونة، باتفاق وست هام مع سيلتا فيجو في صفقة تصل قيمتها 29 مليون جنيه إسترليني.

ونجح بذلك الهامرز في تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد جوميز بـ43.3 مليون، بعد سلسلة من المفاوضات مع النادي الإسباني.

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وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح وست هام في التعاقد مع بابلو فورنالس صانع ألعاب فياريال.