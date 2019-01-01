وست هام يسعى لخطف هدف برشلونة

هل يرحل خليفة لويس سواريز إلى الدوري الإنجليزي بدلًا ن برشلونة؟

يخطط نادي وست هام الإنجليزي للتعاقد مع ماكيي جوميز، لاعب وست هام، والمطلوب في صفوف برشلونة.

برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم في الصيف المقبل لخلافة لويس سواريز صاحب الـ 32 عامًا.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية إنّ وست هام على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جوميز والتوقيع معه مقابل 50 مليون يورو (43.3 مليون جنيه إسترليني).

وأوضحت أنّ الإدارة في مفاوضات متقدمة لأجل إتمام الصفقة سريعًا مستغلة تعثر فريق سيلتا فيجو في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

نظرة ثاقبة من المعز علي هداف بطولة #كأس_آسيا2019 في محاولة اختراق دفاع النمور الكورية 👁️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/1pIDgybWPz — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

برشلونة تعاقد مع برنس بواتينج على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي لنهاية الموسم كحل مؤقت لخلافة سواريز.

ورحل باكو ألكاسير ومنير الحدادي عن برشلونة ليبقى الفريق دون أي مهاجم بديل.