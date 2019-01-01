مدافع وست هام: لا أحضر لمواجهة محمد صلاح بشكل خاص

عيسى ديوب مدافع فريق وست هام يؤكد على صعوبة مباراة ليفربول ويشيد بمحمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ويقول أنه لا يخطط بشكل خاص لمواجهته مساء الأثنين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد عيسى ديوب مدافع فريق وست هام الإنجليزي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يحضر بشكل خاص لمواجهة النجم المصري محمد صلاح في مواجهة يوم الإثنين.

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وقال ديوب: "ليفربول هو الأخبار الأصعب بالنسبة للجميع في الكرة الإنجليزية بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي، فهم يملكون فريقًا جيدًا وواحد من أفضل مهاجمي العالم محمد صلاح".

وأضاف: "لا أعتقد أنهم لا يمكن إيقافهم، سألعب مباراة مثل أي مباراة أخرى، نحن نعلم أن محمد صلاح لاعب كبير لكن ليس بالنسبة لي، سأحضر للمباراة مثل أي لقاء آخر وسألعب بنفس الطريقة".

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وأكمل: "قبل كل مباراة اشاهد مقاطع فيديو للمهاجم الذي سألعب ضده حتى أتعرف على ما الذي يحبونه وما الذي لا يحبونه، لكن لاعب كبير مثله يمكنه القيام بأي شيء، سيكون إيقافه صعبًا لكنه ليس مستحيلًا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا سجلهم مع ليفربول منذ انطلاق الموسم ويحل أوباميانج في المركز الثاني بـ 15 هدف.