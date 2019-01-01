نجم وست هام السابق: أرسنال يرتكب خطئًا بسماحه لرامسي بالرحيل

جاك كوليسون نجم وست هام السابق ينتقد قرار إدارة أرسنال بالسماح لآرون رامسي بالرحيل عن صفوف المدفعجية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم اللاعب الإنجليزي جاك كوليسون نجم وست هام السابق قرار إدارة فريق أرسنال بالسماح لآرون رامسي بالرحيل عن صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحيفة أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن قرار رحيل النجم الويلزي ليس في صالح المدفعجية.

وقال رامسي: "لقد حقق الكثير من النجاحات في إنجلترا، وربما يشعر أنه في حاجة لتحقيق شيئًا جديدًا، وربما ما يحتاجه فعلًا هو خوض تحديًا جديدًا".

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وأضاف: "سيكون الدوري الإيطالي جديدًا عليه، والأمور ستكون صعبة لكن يوفنتوس فريق جيد ينافس على الألقاب كل موسم، ويحقق لقب الدوري في كل مناسبة".

وأكمل: "ستكون ثقافة إيطاليا جديدة بالنسبة له، ستكون تحديًا كبيرًا، ربما يكون ذلك هو ما يتطلع له رامسي في الأساس، أن يخوض تجربة جديدة".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن قرار أرسنال بعدم التجديد له وقال: "بكل تأكيد ذلك خطئًا كبيرًا، بمنتهى البساطة قرارهم غير صحيح، لقد شاهدناهم وهم يعانون أمام وست هام لأنهم كانوا في حاجة لذلك اللاعب الذي يربط خطوطهم ببعضها البعض".

جدير بالذكر أن تقرير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن اللاعب قد توصل لاتفاق مع فريق يوفنتوس وسينضم له في الصيف المقبل.