وست بروم يتفاوض مع أرسنال لضم كارل جينكنسون

مدافع المدفعجية يطمح في الرحيل هذا الصيف

دخل نادي وست بروميش ألبيون الإنجليزي، في مفاوضات مع نظيره أرسنال، من أجل التعاقد مع مدافعه كارل جينكنسون.

صاحب الـ27 لعب 8 مباريات مع أرسنال الموسم الماضي، نظراً لخروجه من حسابات المدرب أوناي إيمري.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن اللاعب يريد الرحيل عن صفوف المدفعجية، بحثاً عن فرصة أكبر للمشاركة.

وأشارت أن نادي وست بروميش ألبيون، هو الطرف الأقرب للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي.

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ويأتي ذلك نظراً لرحيل العديد من لاعبيه، أبرزهم ميكائيل لوستيج، جيريمي تولجان وكريستيان جامبوا.

ويلقى الباجيز منافسة من نظيره الاسكتلندي سيلتك، حيث يسعى هو الآخر لضم جينكنسون المبتعد تماماً عن الصورة مع أرسنال.