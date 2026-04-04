وسائل الإعلام الإنجليزية لا ترحم وتنتقد لاعبين هولنديين بشدة بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

تعرض ليفربول لهزيمة قاسية يوم السبت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي. وفي ملعب الاتحاد، فاز فريق بيب جوارديولا بنتيجة 4-0، حيث كان ثلاثية إرلينج هالاند هي أبرز ما في المباراة. وتعرض فيرجيل فان ديك والمدرب آرني سلوت لانتقادات شديدة في وسائل الإعلام الإنجليزية.

كان موقع GOAL الأكثر قسوة، حيث منح فيرجيل فان ديك تقييمًا صادمًا بلغ 2. وكتب الموقع: "أدت مخالفته المتراخية إلى ركلة الجزاء، وفي الأهداف الأخرى كان دائمًا متأخرًا. إنه مجرد ظل للاعب الذي كان عليه في الماضي". كما تلقى آرني سلوت انتقادًا قاسيًا بتقييمه بـ 3: "نجح نظامه لفترة وجيزة، لكن رد فعل فريقه بعد التعثر هو مسؤوليته".

كان موقع Liverpool.com أكثر لطفًا بعض الشيء حيث منح فان ديك تقييم 5، لكنه ظل انتقاديًا. "قام ببعض التدخلات الجيدة، لكنه تسبب أيضًا في ركلة جزاء بإسقاط أورايلي. نادرًا ما ترى مثل هذه اللحظات منه، لكنها كلفت ليفربول الكثير"، حسبما ورد.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة بشكل صريح إلى لحظة دراماتيكية لفان ديك عند الهدف الثالث: "سيمينيو جاء من الخلف وفان ديك ببساطة لم يكن يقظًا بما يكفي".

كما تلقى سلوت انتقادًا غير مباشر من موقع Liverpool.com، الذي تحدث عن دفاع "لم يقترب بأي شكل من الأشكال من المستوى المطلوب". ووفقًا للموقع، "تفككت" الفريق وتخلت عن المباراة بالكامل في وقت قصير.

أما صحيفة ديلي إكسبريس فهي أكثر حدة، حيث منحت فان ديك تقييم 4. وجاء في تقييمها: "تسبب في ركلة جزاء بشكل أخرق وترك هالاند يركض بحرية ليحرز ثلاثية. كان بعد ظهر يوم بائس بالنسبة للقائد".

ينضم موقع "This Is Anfield" إلى الأصوات المنتقدة ويمنح فان ديك تقييمًا بدرجة 4. "كان أداؤه أخرقًا للغاية في ركلة الجزاء في لحظة كان فيها ليفربول في أفضل حالاته. ولم يستطع التعافي من ذلك أبدًا."

كما حصل سلوت على تقييم 4: "نجحت خطته حتى الهدف الأول، لكن رد فعل فريقه السيئ على النكسة هو في النهاية مسؤوليته."