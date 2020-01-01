وزير الرياضة يضع موعدًا مبدئيًا لحسم مصير الدوري المصري

هل يتم اتخاذ قرارًا بإلغاء الدوري المصري؟

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدوري المصري الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.

صبحي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك اجتماعات عديدة حدثت منذ شهرًا في اتحاد الكرة، مع اللجنة الخماسية واللجنة الأولمبية، لوضع خطط للعودة".

المزيد من الفرق

وزير الشباب والرياضة تابع: "خلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة عودة التدريبات قبل يوم 15 يونيو المقبل، حال إمكانية عودة النشاط الرياضي، على أن تعود المباريات بعد شهرًا من عودة التدريبات".

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وأشار أشرف صبحي إلى أن القرار النهائي سيتم إصداره يوم 15 يونيو المقبل، وفي حالة عدم عودة الفرق إلى تدريباتها سيتم إلغاء الدوري المصري.

وشدد وزير الرياضة على أن صحة المواطن هي الأهم حاليًا، وفي الناحية الرياضية يتم وضع هذا الشعار بشكل أساسي قبل اتخاذ أي قرار.