وزير الرياضة: رونالدو قيد التحقيق بسبب خرق القانون

النجم البرتغالي مستمر في إثارة الجدل

واصل وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا اتهاماته بحق كريستيانو رونالدو ، نجم يوفنتوس، بسبب خرق بروتوكول فيروس كورونا عقب إصابته، وكشف عن وجود تحقيق مع اللاعب.

رونالدو عاد من البرتغال إلى إيطاليا عقب الكشف عن إصابته بالفيروس الوبائي أثناء التجمع الأخير لمنتخب بلاده، ما يعد خرقاً لبروتوكول الصحة، الأمر الذي نفاه اللاعب.

وقال سبادافورا مع "راي": "في طريقه للخارج، رونالدو لم يحترم القانون وهناك الآن تحقيق جار لإثبات الأمر".

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وأكمل: "رابطة الدوري أعطتنا بروتوكولاً لم ينجح لأنه لم يقع احترامه، طريقة التطبيق برأيي تحتاج للمراجعة، إيقاف الدوري؟ في الوقت الراهن ليست فكرة مرحب بها".

وختم: "مباراة يوفنتوس ونابولي؟ هناك حكم صدر ولذا لست في مكان لمناقشة الأمر، ولكن الحكم صدر في ظروف ليست صحيحة، وبعد ذلك رونالدو خرق البروتوكول هو الآخر".

وحتى الآن تأتي المسحات الخاصة بالنجم البرتغالي إيجابية، مما يعني استمرار وجود الفيروس ببدنه واستحالة مشاركته مع يوفنتوس في التدريبات أو اللقاءات.

ويلعب البيانكونيري مساء الأربعاء المقبل أمام برشلونة لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.