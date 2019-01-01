وزير الرياضة: نسعى لتأهيل استاد بورسعيد والكرة في مصر مصدر للشحن

أشرف صبحي يحمل الأندية واتحاد الكرة مسؤولية الاحتقان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على تطوير استاد بورسعيد من أجل استضافة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان استاد بورسعيد قد تم غلقه لسنوات عقب مذبحة بورسعيد 2012، قبل أن يعود لاستضافة المباريات الأفريقية فقط من جديد العام الماضي.

ونالت مصر شرف استضافة البطولة الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها بعد اكتساح جنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

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صبحي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "العمل يقوم على قدم وساق لتطوير استاد بورسعيد حتى يلائم متطلبات الاتحاد الأفريقي من أجل استضافته لمباريات كأس أمم أفريقيا، نسعى لعمل طفرة رياضية وهي كذلك مجتمعية".

وتطرق وزير الرياضة للحديث عن حالة الاحتقان التي تسيطر على الجماهير خلال الفترة الحالية، مرحبًا بمبادرات لم شمل، التي دعا لها مجلس النواب.

الوزير أضاف: "الجميع يجب الكرة، وليس من المعقول أن تكون مصدر من مصادر الشحن والقلق بسبب تراشق المسؤولين في الأندية والاتحادات، لذلك نرحب بكل مبادرات التهدئة، وعلى الشباب أن يفرح دون الخروج عن النص".

واختتم: "أقول لكل مسؤول فكر في مصر، من اتحاد كرة وأندية، الانبعاثات الشخصية لها حدود، وعلى الجميع أن يحافظ على البلد، هذا الأساس، الموضوع ليست حرب على مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن لجنة القيم قررت بالأمس إيقاف رئيس الزمالك لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ بعد انتهاء عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لمدة عام كامل، إثر سبه وقذفه لمحمود الخطيب؛ رئيس الأهلي.