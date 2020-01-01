وزير الرياضة الياباني: لا نعرف إذا كنا سنسيطر على كورونا قبل الأولمبياد

وزير الرياضة الياباني توشيرو موتو يعرب عن مخاوفه من عدم السيطرة على فيروس كورونا قبل المواعيد الجديدة للأولمبياد في 2021.

أعرب وزير الرياضة الياباني توشيرو موتو عن مخاوفه من عدم قدرة الإنسانية بالسيطرة على فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها موتو خلال مؤتمر صحفي وأكد خلالها أن كل شيء سيتوقف في النهاية على قدرة البشر في السيطرة على المرض.

وكانت اللجنة الأولمبية الإنجليزية قد قررت عدم المشاركة في الألعاب الصيفية المقبلة بسبب فيروس كورونا قبل أن يتم تأجيلها لمدة عام.

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وقال موتو في إجابته حول قدرة اليابان على تنظيم الأولمبياد في الظروف الحالية: "البطولة ستقام في المواعيد الجديدة لو استطعنا أن نسيطر على الوباء".

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وأضاف: "لا يوجد شخص واحد يعرف إذا ما كان من الممكن السيطرة على ذلك الوباء خلال الأشهر المقبلة أم لا، نحن لسنا في الموقف الذي يسمح لنا بذلك".

وأردف: "اتخذنا القرار بتأجيل الأولمبياد لمدة عام، لكن كل ما نستطيع القيام به هو الاستمرار في التحضير والأمل أن تصل الإنسانية لحل لتلك الكارثة قبل حلول المواعيد الجديدة".

وأكمل: "بدلًا من التفكير في الأولمبياد بالوقت الحالي يجب أن تذهب كل المجهودات العظيمة للبحث عن حلول للأزمة الحالية لإيجاد الأدوية والأمصال".

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها اليابانية بالإضافة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 كانوا قد قرروا تأجيل الألعاب الصيفية للعام المقبل بسبب وباء كورونا قبل أيام.