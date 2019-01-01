النتائج المباشرة
محمد صلاح

وزير الرياضة المصري يعلن إنشاء متحف خاص لمحمد صلاح

آخر تحديث
التعليقات()
لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد - الفرعون المصري يتربع على عرش القارة السمراء

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، عن مفاجأة لمحمد صلاح؛ نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بإنشاء متحف خاص له.

وكان المحترف المصري قد فاز اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء بعام 2018، للعام الثاني على التوالي.

صلاح: الفوز بالجائزة يمثل ضغطًا وسنقابل السنغال في نهائي أمم أفريقيا

اختيارات المحررين

وزير الرياضة قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "اليوم اكتملت أعياد مصر بفوزها باستضافة كأس أمم أفريقيا ثم فوز صلاح بجائزة الأفضل في القارة السمراء، وبهذه المناسبة نجهز متحف باسم محمد صلاح في مركز شباب الجزيرة، ليكون مزار في المركز الأكبر كثافة وعددية وأنشطة".

وحصل الفرعون المصري على الجائزة بعد منافسة مع زميله في ليفربول السنغال ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال.

صاحب الـ26 عامًا كان قد حصل على اللقب نفسه أيضًا عام قبل الماضي 2017 بعد منافسة كذلك مع الثنائي ماني وأوباميانج.

الموضوع التالي:
احتفالًا بمئويته - الترجي يصدر طوابع بريدية خاصة
الموضوع التالي:
كأس الرابطة | توتنهام يحقق فوزًا على تشيلسي ويؤجل الحسم للإياب
الموضوع التالي:
بوتشيتنيو يدخل تاريخ توتنهام برقم قياسي جديد
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | باهبري: الفوز أمام كوريا؟ لا جديد على السعودية
الموضوع التالي:
رسميًا - بث مباريات كأس أفريقيا 2019 على التليفزيون المصري
إغلاق