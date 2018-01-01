وزير الرياضة المصري: قادرون على تنظيم كأس أفريقيا وننتظر موقف الكاف

مصر أعلنت من قبل رفضها منافسة المغرب على الاستضافة، لكن المغرب تراجعت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دخلت مصر على الخط بعد إعلان المغرب تراجعها رسميًا عن تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، بشكل مفاجئ بعدما كانت أقوى المرشحين لاستضافة البطولة.

وكان رشيد الطالبي؛ وزير الرياضة المغربي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن بلده لن تتقدم بملف ترشحها لاستضافة البطولة الأفريقية، على الرغم من إعلان فوزي لقجع؛ رئيس اتحاد الكرة المغربي، أنه سيتم التقدم بملف رسميًا خلال الأيام الماضية. (طالع التفاصيل)

أشرف صبحي؛ وزير الرياضة المصري، أكد أن بلد الفراعنة قادرة على تنظيم البطولة مثلما تنظيم عديد البطولات الأخرى في مختلف الألعاب.

وقال صبحي، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "مصر قادرة على استضافة كأس أفريقيا، مصر دائمًا سباقة واستضافت من قبل بطولات عالمية في مختلف الألعاب وكذلك منتديات عالمية، بجانب أن القيادة السياسية تسعى لإسعاد الشعب المصري".

وأضاف: "اليوم هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، سيتواصل مع أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي، لدراسة الأمر، وعليه سيتحدد موقفنا".

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يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون بعد عدم إنجاز الملاعب والمنشآت التي ستستضيف البطولة خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للاستضافة في 14 من ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم تتقدم أي من الدول بملفها رسميًا.