وزير الرياضة المصري: بيع تذاكر كأس أفريقيا إلكترونيًا وتزويد الملاعب بـ"واي فاي"

بلد الفراعنة تجهز لاستضافة مختلفة للحدث الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن أشرف صبحي؛ وزير الرياضة المصري، أن عملية بيع التذاكر خلال كأس أمم أفريقيا 2019 لن تكون بطرق أخرى سوى الحجز الإلكتروني، مشددًا على أهمية تسهيل دور الإعلام خلال البطولة.

ويعد الأهلي هو النادي الوحيد بمصر الذي يطبق عملية الحجز الإلكتروني لتذاكر مبارياته، فيما تعتمد بقية الأندية على منافذ البيع بالاستادات.

وزير الرياضة قال، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "لا بد أن تكون عبر النت، هناك لجان فرعية مسؤولة عن طرق الحصول عليها، موضوع شراء التذاكر من منافذ بيع انتهى، والخبراء سيبدأون التنظيم لهذه المهمة".

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بسؤاله عن التسهيلات التي سيتم تقديمها لوسائل الإعلام الأجنبية التي ستنقل الحدث، أوضح: "متفقون على أن شكل النقل التليفزيون سيكون مختلفًا، ليس هناك عمل ناجح دون إعلام، لذلك تسهيل عمل الإعلام مهم للغاية، لذلك نجهز لأماكن استراحة ووجود واي فاي وغيرها من التسهيلات، لأن الاهتمام بالصحفي نجاح للعمل، لأنه هو من سينقل الصورة للعالم".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن فوز مصر بتنظيم البطولة في الثامن يناير الجاري بعد اكتساحها للأصوات في منافستها مع جنوب أفريقيا.

كان من المقرر أن تستضيف الكاميرون هذه النسخة من الكان، لكن تم سحب التنظيم منها، إثر التأخير في الانتهاء من الاستادات والمنشآت في الفترة الزمنية المتفق عليها.