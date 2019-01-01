وزير الرياضة الفلسطيني يخسر الاستئناف في قضية "أزمة ميسي"

تعرف على تفاصيل أزمة جبريل راجوب مع ميسي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

رفضت المحكمة الرياضية "كاس" استئناف وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل راجوب، بعد معاقبته بالحرمان من التواجد في المحافل الكروية لمدة عام على خلفية أزمته مع هداف الأرجنتين ليونيل ميسي.

وقبل انطلاق كأس العالم في روسيا تقررت خوض مباراة ودية بين الأرجنتين وإسرائيل في مدينة القدس.

وأطلق وقتها راجوب حملات لحرق قميص ميسي والهجوم عليه بصورة شخصية للضغط على الأرجنتين حتى لا يوافقوا على خوض اللقاء.

وبعد إلغاء المواجهة الودية، استغلت الحكومة الإسرائيلية الأمر وطلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف راجوب بتهمة الحض على الكراهية والعنف وهو ما حدث بالفعل، إذ تنتهي فترة إيقافه يوم 23 أغسطس المقبل.

وكان راجوب قد قدّم استئنافًا أمام الاتحاد الدولي وتم رفضه في سبتمبر 2018 ليلجأ للمحكمة الرياضية.

وأيدت الكاس قرار الفيفا بمنع وزير الشباب والرياضة من التواجد في المحافل الرياضية لمدة 12 شهرًا ودفع غرامة تصل إلى 20 ألف فرانك سويسري.