وزير الرياضة السعودي يتحدث عن تأجيل أولمبياد طوكيو ويوجه رسالة للاعبين

فيروس كورونا تسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو

تحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن تأجيل أولمبياد طوكيو طبقًا لما أعلنته اللجنة الأولمبية الدولية.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مؤخرًا إلى تأجيل منافسات أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر إقامتها العام الجاري.

وجاء تأجيل أولمبياد طوكيو من أجل الحفاظ على سلامة الجميع خلال المنافسات واستبعاد إقامتها بدون حضور جماهيري.

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وقال الفيصل في تصريحات عبر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: " إلى لاعبينا ولاعباتنا أملنا كان كبيراً، والآن بات أكبر في البداية، إسمحوا لي أن أعبر لكم عن امتناني الشديد لكل الجهود التي بذلتموها في الطريق نحو طوكيو2020".

وأضاف: "وأخص بالذكر نجومنا الذين عاشوا فرحة التأهل وباتوا على أتم الاستعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر كلاعبي كرة القدم وكرة الطاولة والسباحة إضافة إلى العديد من اللاعبين واللاعبات في رياضات أخرى كانوا على بعد مسافة قصيرة من الوصول إلى الأولمبياد".

وتابع الفيصل: " تأجيل الألعاب الأولمبية إلى عام 2021 لا يعني تأجيل الحلم، بل يعني مزيدا من الوقت للاستعداد لمن تأهل، وفرصة جديدة لباقي الرياضيين للعمل بقوة ليكونوا جزءا من الحدث الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة بمشيئة الله والإلتقاء بكل الرياضيين مجددًا".

وأتم رئيس اللجنة الأولمبية السعودية حديثه قائلًا: "حافظوا على تمارينكم، واصلوا حلمكم، والأهم من هذا كله، كونوا بخير، فنحن مشتاقون لرؤيتكم قريبا في الملاعب".