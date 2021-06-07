وزارة العدل السويسرية تحذر فيفا ويويفا من معاقبة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس!

الأندية الثلاثة في أمان..

حذرت وزارة العدل السويسرية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من اتخاذ أي عقوبات في حق أندية دوري السوبر الأوروبي.

ومنذ نحو شهر، تمت إحالة مسألة الأندية الأخرى المشاركة في السوبر ليج حتى الآن والتي لم تعلن انسحابها وما زالت تتمسك بالبطولة إلى الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن خلال بيان اليويفا، تم تأكيد انسحاب 9 أندية من دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي ولكن سيتم معاقبتهم بحجب 5% من العوائد المالية الخاصة بهم فيما يتعلق بالمسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد فقط.

أيضًا سيتم إجبار كل نادي من الأندية التسعة على التبرع بمبلغ 15 مليون يورو للمبادرات الشعبية وأي محاولة أخرى للانفصال من الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى غرامة قدرها 100 مليون يورو.

ولكن الأندية المتمسكة بموقفها حتى الآن وهم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس هم من ينتظر تصعيد الأمور ضدهم، ولكن تدخل وزارة العدل السويسرية يجعل الأمور مختلفة إلى حد كبير.

وزارة العدل السويسرية بدورها حذرت الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، التي لها سلطة عليهما، من معاقبة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، حيث أن ذلك يدخل تحت الشطط في استخدام السلطة.

وولد الدوري الأوروبي الممتاز كبطولة غير تابعة لأي اتحاد رياضي، بل يحكمها مؤسسوها فقط، وتجمع الأندية الكبرى لتحصر المنافسة بينهم فقط، ولكن تم وأده قبل أن يولد، وانتهت الأمور في 48 ساعة.

الأندية المؤسسة هي يوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، مع عدم مشاركة أندية ألمانيا وفرنسا.

الجميع أعلن انسحابه من البطولة عدا ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، وهم من ستنطبق عليهم العقوبات الأكبر بعد إحالة مواقفهم للهيئات التأديبية المختصة، في عقوبات قد تصل للاستبعاد من دوري الأبطال، ولكن يبدو أن موقف القاضي السويسري سينقذ مصيرهم من ذلك.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها منذ إعلان الأندية المؤسسة موقفها، ولكن لم يحدث شيء بشكل رسمي بخصوص ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس حتى الآن.