وزارة الرياضة تمنع الأندية من وضع شعاراتها بالمدرجات

لن نرى شعارات العالمي والزعيم والعميد والراقي مرة أخرى بالمدرجات.

أصدرت وزارة الرياضة السعودية، قرارًا بمنع جميع الأندية من وضع شعاراتها الخاصة في المدرجات، مثل الزعيم أو العالمي أو الليث أو الملكي وغيرهم، حيث تم تعميم هذا القرار.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن وزارة الرياضة أصدرت تعميمًا للأندية، بمنع وضع شعارات مثل الزعيم والعالمي والعميد والملكي والليث وفخر سدير وفخر الباحة على المدرجات.

كما أكدت الصحيفة على أن الأندية المعنية ستقوم بالتنسيق حول المدرجات، مع مكاتب الوزارة ومراقبي المباريات، مع رفض وضع أي شعارات في المدرجات.

المزيد من الفرق

13 ناديًا سعوديًا تخسر 65 مليون ريال بسبب نظام الحوكمة

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتقام مباريات الدوري السعودي للمحترفين، منذ شهر مارس الماضي، بدون حضور جماهيري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويشهد الدوري السعودي توقفًا حاليًا، بسبب ارتباطات المنتخبات السعودية بمواجهات خلال الوقت الحالية، في الأجندة الدولية، حيث يلعب المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا.

ويعود الدوري يوم 23 نوفمبر الجاري، بمواجهة من العيار الثقيل، بين الهلال والنصر في ديربي الرياض، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.