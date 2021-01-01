وزارة التعليم العالي المصرية تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

هل تم فصل محمد صلاح من المعهد المقيد به؟

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، حقيقة ما تردد حول فصل محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، من المعهد المقيد به خلال الفترة الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن وزارة التعليم العالي المصرية، قررت فصل محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة.

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ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توضيحًا حول ما تردد عن فصل محمد صلاح من المعهد.

وجاء نص التوضيح كالآتي: "تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".

يأتي ذلك بعدما تمت إثارة نفس هذه الأزمة عام 2017، ونفت وزارة التعليم العالي قصة فصل محمد صلاح، حيث أكدت على أن اللاعب طلب من إدارة المعهد تجميد قيده، وعدم دخول امتحانات عام 2017، حتى يتمكن في وقت لاحق من العودة إلى دراسته.

محمد صلاح كان متواجدًا في مصر منذ أسبوع، حيث شارك مع المنتخب المصري في مباراتي كينيا وجزر القمر، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي ستقام في الكاميرون.