وديع الجريء يتحدث على تتويج النجم الساحلي بكأس زايد

النجم الساحلي يخطف لقب البطولة العربية من الهلال السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تتويج النجم الساحلي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال على حساب الهلال السعودي.

وحقق النجم الساحلي فوزًا قاتلًا على الهلال في أخر دقيقة بالمباراة، بهدفين مقابل هدف، ليخطف البطولة ويصدم جماهير الزعيم السعودي.

وقال الجريء في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "مبروك للكرة التونسية، بطل العرب تونسي في النسخة الحالية والماضية، وأيضًا فريق تونسي هو بطل إفريقيا".

وأضاف: "إن شاء الله جميع الفرق التونسية دائمًا متألقة في الفترة المقبلة، والنجم الساحلي يسعدنا ويصعد إلى الدور المقبل في الكونفدرالية، ويشرفنا مثل الصفاقسي والترجي".

وتمكن النجم الساحلي من الصعود لنهائي البطولة على حساب المريخ السوداني في نصف النهائي، ليخطف اللقب القوي في الموسم الحالي أمام الهلال.

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وتقام النسخة المقبلة من البطولة العربية في المغرب بعد إعلان تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مؤخرًا، عقب سفره إلى المغرب.