وديع الجريء: الترجي يستحق البطولة عن جدارة

الترجي خطف البطولة للمرة الثانية على التوالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وديع الجريء رئيس التونسي لكرة القدم عن الأزمة التي شهدتها مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان نهائي الأبطال قد شهد أزمة كبيرة بسبب تقنية الفيديو، وانسحاب الوداد المغربي ليتوج الترجي بطلًا للمرة الثانية على التوالي.

وقال الجريء في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "بعد توقف اللقاء لأكثر من الوقت المتاح للوداد، كان علينا مطالبة المسؤولين بتطبيق اللوائح باعتبار الفريق منسحبًا".

وأضاف: "كل ما يهمنا هو انتصار الترجي والتتويج باللقب الإفريقي، وهو ما حدث بالفعل في اللقاء، وهو يستحق البطولة عن جدارة".

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وكان الترجي التونسي قد توج بالبطولة الماضية على حساب الأهلي المصري، بعد الهزيمة ذهابًا بنتيجة 3 – 1 والفوز إيابًا بثلاثية نظيفة.