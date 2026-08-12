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ودية مانشستر يونايتد ضد ميلان: ملخص الانتقالات، معاينة المباراة، والتشكيلتان المحتملتان

القنوات الناقلة
مانشستر يونايتد
ميلان

معاينة شاملة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان في هذه المباراة الودية التحضيرية للموسم الجديد. نتناول الخطط التكتيكية، وأخبار الفريقين، والمزيد قبل هذا اللقاء في بولندا.


تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان يوم 15 أغسطس 2026 في الساعة 11:45 بتوقيت EST و15:45 بتوقيت GMT.

مراجعة موسم 2025-26

أنهى يونايتد موسم 2025-26 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة. وفاز يونايتد في خمس من آخر ست مباريات له ليضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عامين عن نخبة المسابقات القارية. وتألق صانع الألعاب البرتغالي برونو فرنانديز مع يونايتد، إذ حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز. وصنع 21 هدفًا لزملائه في الموسم الماضي ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

عاش ميلان موسم 2025-26 مخيبًا للآمال، إذ أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس، وهو ما كان كافيًا فقط للتأهل إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم. وهذا يعني الآن غيابًا لعامين عن دوري أبطال أوروبا، لذا من العادل القول إن مسار الفريقين يسير في اتجاهين متعاكسين.

BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

ماذا أضاف مانشستر يونايتد وميلان في سوق الانتقالات؟

عزز يونايتد خط وسطه بصفقات كبيرة بضم يوري تيليمانس من أستون فيلا وأندريه سانتوس من تشيلسي. ويضيف كارل دارلو الخبرة إلى مركز حراسة المرمى، بينما يصل الكولومبي كريستيان أوروزكو، البالغ من العمر 18 عامًا، باعتباره موهبة واعدة في مركز الارتكاز الدفاعي.

أنفق ميلان بسخاء من أجل التعاقد مع المهاجم البرتغالي غونزالو راموس من باريس سان جيرمان. كما ضم أيضًا المدافع الإسباني في قلب الدفاع ماريو جيلا من لاتسيو، والمدافع الشاب سانخون دياوارا، البالغ من العمر 20 عامًا، ويلعب بالقدم اليسرى، قادمًا من تروا الفرنسي.

Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

مانشستر يونايتد (4-2-3-1): هيتون؛ مزراوي، ماجواير، هيفن، شاو؛ ماونت، سانتوس؛ أماد، لايسي، دورغو؛ مبويمو.

ميلان (3-4-2-1): تورياني؛ تيراتشيانو، دي وينتر، بافلوفيتش؛ تشوكويزي، مودريتش، كوموتو، إستوبينيان؛ لياو، لوفتوس تشيك؛ كاماردا.

أخبار الفريقين والقوائم

لا تتوفر حاليًا أي أخبار عن الفريقين قبل هذه المباراة. وستُضاف المعلومات الخاصة بالإصابات والإيقافات والتشكيلات المحتملة مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء، فور توفرها.

وينطبق الأمر نفسه على ميلان، إذ لا توجد في هذه المرحلة تفاصيل مؤكدة عن القائمة أو تحديثات تدريبية مقدمة. عُد للاطلاع على أحدث المستجدات قبل المباراة.

الحالة الفنية

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

برايتون
ف0-3
WRE
خ0-1
RBK
ف0-5
أتلتيكو مدريد
ف2-1
بي إس جي
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ميلان

ميلان - المستوى

جنوى
ف1-2
كالياري
خ1-2
سلتيك
ت2-2
إنتر
ت1-1
تشيلسي
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بسجل مختلط لكنه مشجع في فترة الإعداد للموسم. وخلال آخر خمس مباريات، فاز في ثلاث وتعادل في واحدة وخسر واحدة، مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة أهداف. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان، بينما أظهر الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد والانتصار الكاسح 5-0 على روزنبورغ قدرته الهجومية. وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام ريكسهام بنتيجة 1-0، وكانت انتكاسة مبكرة في فترة الإعداد.

أما آخر خمس مباريات لميلان، فترسم صورة مختلفة. إذ فاز مرة واحدة وتعادل مرتين وخسر مرتين، واستقبل سبعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجه الهزيمة 3-0 أمام تشيلسي، كما خسر أيضًا أمام كالياري 2-1 في آخر مباراة له في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. ويكمل التعادل 2-2 مع سيلتيك والتعادل 1-1 أمام إنتر فترة إعداد افتقدت إلى الثبات.

السجل المباشر

وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلميلان
3
1
1
الدوري الأوروبي
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في الدوري الأوروبي في مارس 2021، عندما فاز مانشستر يونايتد 1-0 على ملعب سان سيرو. وانتهت مباراتا تلك المواجهة بتأهل يونايتد، بعد تعادله 1-1 على ملعب أولد ترافورد في مباراة الذهاب. وعبر خمس مباريات مباشرة في مجموعة البيانات، فاز يونايتد في ثلاث وتعادل في واحدة، بينما حقق ميلان فوزًا واحدًا. وكانت النتيجة الأكثر تفوقًا فوز يونايتد 4-0 على أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا في مارس 2010.

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