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وديًا | الشباب يسحق المجزل بخماسية بيضاء

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فوز عريض للشباب

استهل فريق الشباب السعودي مبارياته الودية في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، بالتلاعب بالمجزل –الناشط في دوري القسم الأول-، بخماسية دون هوادة، في إطار استعدادات كلا الفريقين لحملة 2019-2020.

وبدأ مدرب الفريق خورخي ألميرون المباراة بتشكيل مكون من مروان الحيدري في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، حسن معاذ وعبد الله الشامخ، وفي الوسط والهجوم عبدالملك الخبيري، عبد المجيد الصليهم، حوانكا، أبو بكر تراولي، سيبا وأسبريا.

وتكفل الكولومبي دانيلو اسبريا، بتسجيل أولى أهداف الفريق العاصمي، وتبعه ابن قارته الأرجنتيني كريستيان جوانكا، قبل أن يُكمل البرازيلي سييبا الثلاثية اللاتينية قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

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وفي الشوط الثاني، دفع المدرب الأرجنتيني بتشكيلة ثانية ضمت فهد غازي، جامان، ناصر العمران، عبدالله العويشير، وليد العنزي وآخرون، لإعطاء الجميع فرصة قبل الحكم على كل لاعب قبل بدء المباريات الرسمية.

وأضاف البديل حسن الراهب رابع وخامس أهدافه، لتنتهي المباراة بخماسية بيضاء وبأقل مجهود.

 

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