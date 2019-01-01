وديًا | اتحاد جدة يُسقط بولتون في قلب مانشستر

فوز معنوي مهم قبل بدء المواجهات الرسمية

واصل اتحاد جدة استعداداته القوية لموسمه الجديد، بإسقاط بولتون واندرز الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت في العاصمة الثانية "مانشستر"، ضمن سلسلة المباريات الودية التي سيخوضها العميد قبل بدء المعارك الرسمية مطلع أغسطس المقبل.

أخذ بريجوفيتش الأسبقية للأصفر والأسود بعد مرور 13 دقيقة فقط من أحداث الشوط الأول، بعدها رد الواندرز بهدفين في الدقيقتين 30 و65، قبل أن يأتي الرد السعودي بهدف التعديل عن طريق عبد الرحمن الغامدي في منتصف الشوط الثاني.

وواصل العميد صحوته أمام بولتون، بتسجيل ثالث الأهداف عن طريق عبد العزيز البيشي، ليحاول بعد ذلك الفريق الإنجليزي تعديل النتيجة قبل فوات الأوان، لكن دون جدوى، لتنتهي بعد ذلك المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل اثنين للفريق الإنجليزي.

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وسيستهل الاتحاد مبارياته الرسمية في الخامس من أغسطس المقبل بمقارعة أصفهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، على أن يخوض مباراة الإياب خارج قواعده في الثاني عشر من نفس الشهر.