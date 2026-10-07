"أيها الجرذ وتبًا للأم التي أنجبتك" .. هتافات مسيئة تفسد ليلة وداع ميسي مع الأرجنتين

في الوقت الذي خاض فيه ليونيل ميسي مباراته الدولية الأخيرة بقميص المنتخب الأرجنتيني وسط أمسية مليئة بالمشاعر وناجحة في مجملها بالنسبة للفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، كانت هناك أيضًا بعض النغمات النشاز.

وتركّز ذلك في الكثير من الهتافات على رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، فعلى الرغم من النجاحات الرياضية في السنوات الأخيرة، إلا أنه يحظى بشعبية ضعيفة للغاية.

ويواجه تابيا الكثير من اتهامات بالفساد، كما يتهمه العديد من المشجعين بترتيب مباريات ودية مربحة أمام منافسين ضعفاء ظاهرياً لضخ الأموال لخزينة الاتحاد.

وفاض الكيل من الإحباط تجاه تابيا في ليلة اعتزال ميسي بعد المراسم الرسمية في ملعب "المونومنتال" المكتظ عن آخره في بوينس آيرس.

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وردّد كثير من الجماهير البالغ عددها 85 ألف متفرج هتاف: "كيكي تابيا، أيها الجرذ". كما كانت هناك إهانات أسوأ بكثير. وتُظهر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهتاف كان: "تباً للأم التي أنجبتك".

ويبدو أن هذا الغضب أشعلته عروض الطائرات المسيّرة التي أعقبت مباشرةً الفوز 3-0 في آخر مباراة دولية لميسي أمام بنين. فقد بقي جميع اللاعبين على أرض الملعب لمشاهدة العرض الضخم فوق الملعب. لكنه بدأ بإعلان. فقد ظهر شعار واسم شركة التأمين "سانكور سيجوروس". وقد تعاون ميسي معها منذ عام 2018.

وإلى جانب الغضب الموجّه نحو تابيا، تعرّضت الشركة لعاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك بقليل. وثمة ملاحظة صغيرة على عرض الطائرات المسيّرة: فقد أظهر ميسي وهو يسدد الكرة بقدمه اليمنى، رغم أنه كان دائماً صاحب قدم يسرى مرهوبة الجانب.

ويُقال كذلك إن ميسي نفسه لم يستسغ فكرة أن يتحول وداعه لمنتخب الأرجنتين بعد 208 مباريات دولية إلى حدث ذي طابع تجاري.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" كتبت مسبقاً أن ميسي لم يكن متحمساً بشكل خاص لأن يُقام له حفل وداع بهذا الشكل. بل اشتبه اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً في أن الفكرة كانت أقرب إلى فرصة سانحة للاتحاد الأرجنتيني لجني الأرباح بشكل جيد للمرة الأخيرة باستغلال اسمه قبل أن يودّع المنتخب الوطني.

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وفي النهاية، وافق ميسي. وإلى جانب تحفظات مهاجم إنتر ميامي، أثارت أيضاً فترة التوقف الدولي الحالية الجدل في الأرجنتين. فقد رتّب الاتحاد الأرجنتيني ثلاث مباريات ودية أمام منافسين ضعفاء وغير جاذبين نسبياً، هم بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين. وقال المدرب ليونيل سكالوني بصراحة: "بالطبع كنت أتمنى أن نلعب أمام منتخبات أفضل".

برشلونة يهنّئ ميسي متأخراً

وفي ليلة ميسي الكبيرة، أرسل له ناديه السابق باريس سان جيرمان، الذي لعب له من 2021 إلى 2023، رسالة وداع. فقد كتب بطل دوري أبطال أوروبا في العامين الماضيين على منصة إكس: "نهاية فصل لا يُنسى مع الأرجنتين. استمتع به، يا ليو". أما برشلونة، في المقابل، فلم يقل شيئاً في البداية.

وبعد بضع ساعات، كتب الفريق الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة لميسي من التتويج الأولمبي قبل 18 عاماً: "من تلك الميدالية الذهبية في بكين 2008 إلى مسيرة لا تُنسى صنع فيها التاريخ مع كل خطوة إلى جانب منتخب الأرجنتين. مبروك، يا ليو، على جعلك قميص الأرجنتين أكثر رمزية!"

وتُعدّ علاقته ببرشلونة متوترة في أقل تقدير منذ انهيار صفقة تمديد عقده قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.