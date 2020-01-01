الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح يوجه رسالة للجمهور العربي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

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Mohamed Salah Liverpool
Getty Images
سعادة كبيرة وبطولة جديدة للنجم المصري مع ليفربول

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 30 سنة.

ليفربول حسم اللقب بشكل رسمي، مساء أمس، الخميس، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 31 من البطولة.

صلاح قرر التعبير عن فرحته، عن طريق تغريدة باللغة الإنجليزية وأخرى بالعربية، لتوجيه الشكر لكل من وقفوا بجواره لتحقيق هذا الإنجاز مع ليفربول.

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    وقال صلاح بالتغريدة الأولى:"نعم إنه شعور بهذه الروعة، أريد أن أشكر جميع الجماهير التي شاهدتنا من جميع أنحاء العالم".

    وأضاف:"لقد جعلتم الأمر ممكناً لنا، وأتمنى من كل قلبي الاستمرار في جلب الفرحة التي تستحقونها".

    وأما التغريدة الأخرى بالعربية، فقد قرر خلالها صلاح توجيه الشكر لكل من وقف بجواره وقام بدعمه، وبالأخص بلده مصر والوطن العربي بأكمله، وأهدى لقب الدوري لكل الجماهير العربية.

    يذكر أن صلاح لعب 27 مباراة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نجح في هز الشباك 17 مرة وصنع 7 أهداف بقميص الريدز.

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