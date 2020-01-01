صلاح يوجه رسالة للجمهور العربي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

سعادة كبيرة وبطولة جديدة للنجم المصري مع ليفربول

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 30 سنة.

ليفربول حسم اللقب بشكل رسمي، مساء أمس، الخميس، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 31 من البطولة.

صلاح قرر التعبير عن فرحته، عن طريق تغريدة باللغة الإنجليزية وأخرى بالعربية، لتوجيه الشكر لكل من وقفوا بجواره لتحقيق هذا الإنجاز مع ليفربول.

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وقال صلاح بالتغريدة الأولى:"نعم إنه شعور بهذه الروعة، أريد أن أشكر جميع الجماهير التي شاهدتنا من جميع أنحاء العالم".

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. 🎶 now they’re gonna believe us 🎶 😀 pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020

وأضاف:"لقد جعلتم الأمر ممكناً لنا، وأتمنى من كل قلبي الاستمرار في جلب الفرحة التي تستحقونها".

عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده.. pic.twitter.com/uEuqfwQfOW — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020

وأما التغريدة الأخرى بالعربية، فقد قرر خلالها صلاح توجيه الشكر لكل من وقف بجواره وقام بدعمه، وبالأخص بلده مصر والوطن العربي بأكمله، وأهدى لقب الدوري لكل الجماهير العربية.

يذكر أن صلاح لعب 27 مباراة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نجح في هز الشباك 17 مرة وصنع 7 أهداف بقميص الريدز.