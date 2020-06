صلاح يوجه رسالة للجمهور العربي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 30 سنة.

ليفربول حسم اللقب بشكل رسمي، مساء أمس، الخميس، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 31 من البطولة.

صلاح قرر التعبير عن فرحته، عن طريق تغريدة باللغة الإنجليزية وأخرى بالعربية، لتوجيه الشكر لكل من وقفوا بجواره لتحقيق هذا الإنجاز مع ليفربول.

وقال صلاح بالتغريدة الأولى:"نعم إنه شعور بهذه الروعة، أريد أن أشكر جميع الجماهير التي شاهدتنا من جميع أنحاء العالم".

