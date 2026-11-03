وثائق سرية في طريقها للعلن.. جياني إنفانتينو تحت ضغط كبير في فيفا!

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يواجه جياني إنفانتينو أحد أكبر التحديات لقيادته بعد أن رضخ الفيفا أخيرًا للضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من أجل الكشف عن وثائق داخلية حساسة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مواجهة حادة بشأن مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) الذي انهار، والذي كان يسعى إلى بيع حصص من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

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الاتحاد الأوروبي يطالب بالشفافية بشأن بيع حصص من كأس العالم

يبدو أن الخناق يضيق على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما وافق الاتحاد الدولي رسمياً على فتح دفاتره أمام أعضاء المجلس. ويأتي هذا التحول الدراماتيكي كرد مباشر على إنذار أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي كان قد طالب بالكشف الكامل عن الخطة المُلغاة لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد موعداً نهائياً صارماً هو الثاني من نوفمبر كي يقدّم فيفا توضيحاً بشأن حوكمته وعمليات اتخاذ القرار التي أفضت إلى مقترح "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) المثير للجدل.

وكان إنفانتينو قد قدّم في وقت سابق اعتذاراً رسمياً عن المخطط الفاشل خلال اجتماع أخير للمجلس، لكن رفضه تقديم تفسير مفصّل في حينها ترك العديد من الاتحادات الأعضاء في حالة استياء. وبدلاً من جلسة مفتوحة، طلب الرئيس أن تُقدَّم جميع الاستفسارات كتابةً. غير أن الضغط القادم من نيون أصبح من المستحيل تجاهله، ما أدى إلى تدخل من قيادة فيفا في وقت متأخر من الليل لتفادي انهيار كامل في العلاقات بين أقوى منظمتين في كرة القدم العالمية.

شروط صارمة لمراجعة المستندات في زيورخ

في رسالة أُرسلت قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي، أبلغ الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم أعضاء المجلس بأن الأوراق المطلوبة ستُتاح للاطلاع عليها. لكن العرض يأتي مقروناً بقيود كبيرة، إذ لن تُوزَّع الوثائق بشكل رقمي. وبدلاً من ذلك، يتعين على المسؤولين السفر إلى مقر فيفا في زيورخ للاطلاع على الملفات شخصياً وفق بروتوكولات سرية صارمة. وقد مُنح الأعضاء مهلة أسبوعين لتسجيل رغبتهم في مراجعة المواد، وفقاً لتقارير BBC Sport.

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ويؤكد فيفا أن هذه الإجراءات التقييدية ضرورية للوفاء بالالتزامات القانونية وحماية المعلومات الحساسة. وتشير مصادر داخلية إلى أن الاتحاد الدولي اعتبر مطالبة الاتحاد الأوروبي بالإجابة عن أكثر من 100 سؤال في غضون أسبوعين أمراً "غير قابل للتنفيذ"، مستشهداً بعبء العمل الثقيل الملقى على عاتقه في تنظيم بطولات الناشئين والتحضير لمؤتمر استثنائي مقبل. وعلاوة على ذلك، أفادت تقارير بأن الفريق القانوني لفيفا نصح بتوخي الحذر بسبب دعوى قضائية جارية في الولايات المتحدة، حيث سعى الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن أدلة قد تؤدي إلى شكاوى جنائية في سويسرا.

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مخاوف أوسع بشأن الحوكمة وضغوط الانتخابات

ولا يمثّل الخلاف حول مشروع FFE سوى جانب واحد من استياء أوسع من الإدارة الحالية لإنفانتينو. وقد سلّطت رسالة الاتحاد الأوروبي، التي جاءت بلهجة شديدة، الضوء على جملة من المظالم، بما في ذلك القرار المثير للجدل بمنح النسخة الأولى من "جائزة فيفا للسلام" لدونالد ترامب، وطريقة التعامل مع إيقاف فولارين بالوغون.

وجاء في الرسالة: "إن سحب مشروع FFE، والاعتراف بالأخطاء، والإعلان عن 'إصلاحات محتملة في الحوكمة'، لا يجيب عن كيفية اتخاذ القرارات ذات الصلة، أو عن سبب عدم إشراك مجلس فيفا في المرحلة المناسبة."

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ويأتي هذا الضغط من أجل الشفافية في منعطف حرج بالنسبة لإنفانتينو، الذي يتطلع إلى إعادة انتخابه العام المقبل. وبات الموعد النهائي، الثامن عشر من نوفمبر، لإعلان المرشحين المنافسين عن نواياهم يقترب بسرعة، وينظر كثيرون إلى الموقف الحازم للاتحاد الأوروبي باعتباره محاولة لإضعاف موقع الرئيس الحالي.