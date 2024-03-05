وتظلمون ليفاندوفسكي.. رقم كارثي لبرشلونة في ليلة ضياع الليجا!

الكل يعلم أن الأمور قد انتهت

يعلم الكثيرون من مشجعي برشلونة أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني باتت مستحيلة الآن، ما كان ممكنًا فقط هو تضييق الفارق مع ريال مدريد إلى 6 نقاط في مباراة أتلتيك بيلباو والارتقاء لوصافة الجدول مستغلًا هزيمة جيرونا من ريال مايوركا، ثم انتظار الكلاسيكو القادم على ملعب سانتياجو برنابيو، ثم تعثر آخر لريال مدريد كي يؤمن برشلونة بحظوظه.

لكن هذا لم يحدث، برشلونة رفض هدية فالنسيا الذي تعادل مع ريال مدريد، بقي عند فارق النقاط الثمانية، لن يكفيه كل هذا السيناريو الحالم الذي ذكرناه لتصدر الدوري الذي باتت مسألة حسم ريال مدريد للقبه على الأرجح متعلقة بالوقت لا أكثر!.

مع الإصابات المتتالية التي تضرب كتيبة برشلونة وآخرها فرينكي دي يونج وبيدري، لا تبدو الأمور مرشحة لسياقات أفضل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الملفت أنه في الليلة التي أراد برشلونة فيها الفوز ولا شيء آخر، لم يخلق تهديدًا يذكر على مرمى أوناي سيمون الذي بدا وكأنه في نزهة طيلة دقائق المباراة.

إحصائية هامة توضح مدى العقم الذي كان يضرب برشلونة، كرة واحدة فقط وصلت إلى روبرت ليفاندوفسكي طيلة 99 دقيقة في منطقة جزاء أتلتيك بيلباو، البولندي المظلوم دائمًا باستدعاء أرقامه السلبية هذا الموسم، لابد أن توضع ارقامه في نصابها لنرى كم الصناعات التي تصل له.

المدرب تشافي هيرنانديز بدا غاضبًا بشكل غير مسبوق خلال المباراة، وأظهرته الكاميرات يتفوه بعبارات نابية تجاه الملعب، فيما ليس معروفًا إن كانت لكل اللاعبين أم للاعب بعينه أم للحظ أم ماذا؟.

وصف المدرب حالة فريقه بعد اللقاء بـ"فقدان الطموح".. مصطلح رفضته غرفة خلع الملابس وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" وعلى رأس الرافضين كان مارك أندريه تير شتيجن، الذي قال بعد المباراة نفسها إن أجواء الفريق داخل التدريبات "عظيمة".