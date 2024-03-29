وبدأت المعركة.. صراع شرس بين "بوما" و"نايكي" على برشلونة!

النادي الكتالوني ينتظر من ينتشله من وضعه الاقتصادي المعقد..

تخطط شركة "بوما" الألمانية لانتشال برشلونة من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعانيها، وكذلك من المشكلات مع راعيته الحالية "نايكي" والتي وصلت العلاقة بيننها وبين النادي الكتالوني إلى حائط سد.

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة إلى البيت الكتالون بأن "بوما" قدمت عرضًا لرعاية برشلونة لمدة 10 أعوام مقابل 100 مليون يورو كل عام.

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ما يتحصل عليه برشلونة في الحد الأقصى من "نايكي" الآن هو 52 مليون يورو، وانخفضت القيمة إلى 42 مليونًا نظرًا لعدم تتويج برشلونة ببعض الألقاب التي يعتمد عليها الحصول على قيمة الرعاية كاملة.

ليس الأمر كذلك فقط، بل إن برشلونة يختصم "نايكي" الآن في ساحات المحاكم، من أجل إنهاء عاجل للعقد المبرم بين الطرفين ووجود خلافات حول قيمة الشرط الجزائي.

في هذه الأثناء يبدو عرض "بوما" استثنائيًا ومخالفًا تمامًا لما عليه الوضع مع "نايكي".. الآن معركة حقيقية بين الطرفين على رعاية النادي الكتالوني!.