وباء ينتشر في معسكر بولندا وبيونتك ضمن المصابين

واقعة غريبة في معسكر النسور البولندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف يرزي بيريتشيك، مدرب بولندا، عن تفشي وباء مرضي في صفوف لاعبي فريقه أثناء تواجدهم في النمسا لمواجهة فريقها بتصفيات أمم أوروبا 2020.

وكانت بولندا فازت الخميس الماضي على النمسا بهدف نظيف حمل توقيع نجم ميلان كريشتوف بيونتك في افتتاح لقاءات المجموعة.

وقال مدرب المنتخب في مؤتمره لمباراة لاتفيا القادمة: "بتلك اللحظة نعاني من تفشي وباء صغير داخل الفريق، أول المصابين كان ميليك".

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وأضاف: "المشكلة تكمن غالباً في نظام التهوية في الفندق الذي كنا نقيم به بالنمسا لأن عديد اللاعبين أصيبوا بنفس الأعراض".

وواصل: "الآن الجهاز يعمل لتعافي اللاعبين من الأعراض الفيروسية، العدوى أصابت ثمانية لاعبين، من ضمن هؤلاء بيونتك أيضاً".

وتلعب بولندا مساء اليوم، الأحد، أمام لاتفيا في العاصمة البولندية وارسو، ولم تتحدد بعد مدى إمكانية مشاركة ميليك وبيونتك.