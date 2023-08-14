وأخيرًا تعافى من بقايا "ركلة" محمد العويس .. آخر حلقات إصابة ياسر الشهراني "المونديالية"

زهيرة عادل
Yasser Al-ShahraniGOAL AR
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وأخيرًا أُسدل الستار على الإصابة اللعينة لظهير الهلال

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

وأخيرًا، أتى موعد الحلقة الأخيرة من الإصابة القاسية التي تعرض لها ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022م.

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اللاعب كان قد تعرض لإصابة في الوجه وكسر في الفك، خلال كرة مشتركة مع حارس الأخضر محمد العويس، خلال مواجهة الأرجنتيني في افتتاح مشواره بالمونديال، خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.

واضطر الشهراني لخوض كافة المباريات خلال الفترة الماضية عقب اكتمال شفائه، بقناع على وجهه، لحمايته من أي اصطدام قد يحدث.

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لكن الليلة، ووفقًا لقناة "SSC" السعودية فإن ظهير الزعيم أصبح قادرًا بشكل كامل على خوض المباريات دون ارتداء أي قناع، إذ استقرت أوضاع عظام الوجه والفك.

جدير بالذكر أن صاحب الـ31 عامًا شارك الليلة، في فوز فريقه أمام أبها بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024م، إذ نزل كبديل في الدقائق الأخيرة.

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