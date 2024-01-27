وأخيرًا تحدث أحد نجوم ليفربول.. رد فعل فان دايك على رحيل كلوب!

عذا ما قاله الهولندي عن "القرار الصادم"

بات الهولندي فيرجيل فان دايك أول لاعب يتحدث عن إعلان مدرب ليفربول يورجن كلوب الرحيل بنهاية الموسم الجاري في خبر صادم لعشاق الريدز.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من الصعب تقبل الأمر، المدرب (كلوب) يعني الكثير بالنسبة لنا وللنادي وللدوري الإنجليزي برمته".

وأردف: "يجب أن يكون قرار كلوب دافعًا لنا كي نحقق أقصى استفادة مما تبقى من العمل معه، ونجعل باقي الموسم مميزًا كي يحصل على الوداع الذي يليق به".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنذ إعلان كلوب قراره، سادت حالة من الصمت على لاعبي ليفربول سواء في وسائل الإعلام أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تحدث فان دايك.

وقال المدرب الألماني إن شعوره بالضغط الكبير و"نفاد الطاقة" هو ما جعله يأخذ هذا القرار بالرحيل عن النادي الذي يحبه ويحب جماهيره وطريقة عمله.