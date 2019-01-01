حارس كريستال بالاس يوضح حقيقة تحيته النازية

واين هينيسي يؤكد أنه لم يقصد أن يقوم بالتحية النازية خلال صورة له مع زملاءه في فريق كريستال بالاس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى واين هينيسي حارس مرمى فريق كريستال بالاس أن يكون قد قام بالتحية النازية الشهيرة الخاصة بأدلوف هتلر القائد النازي صاحب الأفكار المتطرفة.

جاء هذا في تصريحات نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" بعد أن تلقى موجة انتقادات حادة.

وكان اللاعب قد ظهر في صورة جماعية مع اصدقاءه بأحد الملاهي الليلية وهو يقوم بالتحية النازية الشهيرة وهو ما فتح عليه نيران الانتقادات.

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وكتب اللاعب: "كنت أشير وأصرخ لمن يلتقط الصورة أن يجعلها تأخذ وقتها، وفي الوقت نفسه وضعت يدي فوق فمي من أجل أن يصل الصوت لأبعد ما يكون".

وأضاف: "جاء لذهني فورًا أنني أبدو كأنني أقوم بإشارة غير مناسبة وأن العدسة قد تلتقطني بذلك الوضع بمنتهى السهولة في جزء من الثانية".

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واختتم: "يمكنني أن أؤكد للجميع أنني لن أقوم بشيء مثل ذلك عن عمد أبدًا، وأن ظهوري في تلك الصورة بذلك الشكل جاء بمحض الصدفة فقط، حبي وسلامي للجميع".

جدير بالذكر أن الحالات المشابهة لحالة هينيسي عادة ما تخضع لتحقيق دقيق سواء من قبل ناديه أو اتحاد كرة القدم الإنجليزي.