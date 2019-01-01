روني: لو كان الأمر بيدي لدرب بوتشيتينو مانشستر يونايتد

واين روني يرشح ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام لتدريب مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد السابق إدارة فريقه بمنح المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام فرصة لتدريب الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روني لصالح شبكة "اي اس بي ان" وأكد خلالها أن فريقه السابق في حاجة لتواجد بوتشيتينو الذي يتبع نفس تقاليد أليكس فيرجسون.

وقال روني: "أولًا وقبل أي شيء يجب أن نمنح سولشار فرصة، لكن إذا ما كان لدي فرصة للتوقيع مع أحد المدربين سيكون بكل تأكيد بوتشيتينو، لكن هذا قرار الإدارة".

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وأضاف: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يعتمد في الـ 20 أو الـ 30 عام الأخرة على النجوم الشباب، هذا ما قام به أليكس فيرجسون، وأعتقد أن بوتشيتينو يستطيع القيام به بالمثل".

وأكمل: "أنظروا للنجوم الشباب الذين أتى بهم لصفوف فريق توتنهام في السنوات الماضية، وقام بالأمر نفسه في ساوثهامبتون ومنح المنتخب العديد منهم".

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واختتم تصريحاته: "بالنسبة لي هو يمتلك كل ما يتطلب الأمر من قدرات فنية كمدرب، وأضف لذلك قدرته على منح الشباب الفرص الحقيقية".

جدير بالذكر أن النرويجي أولي جونر سولشار يتولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لنهاية الموسم بعد إقالة جوزيه مورينيو الشهر الماضي.