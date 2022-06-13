وائل جمعة مدافعًا عن نفسه: فليرحل موسيماني بكل احترام

صخرة دفاع الأهلي الأسبق كان أحد المعارضين لبيتسو موسيماني

دافع وائل جمعة؛ نجم دفاع الأهلي المصري الأسبق، عن نفسه بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، بعد اتهام البعض له بمحاربته.

موسيماني يرفض الاستمرار:

المدرب الجنوب إفريقي رفض استكمال مهمته مع الشياطين الحمر، رغم تجديد عقده مؤخرًا لمدة موسمين مقبلين.

وأعلن الأهلي اليوم الإثنين، فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بناءً على رغبة موسيماني، رغم محاولات مجلس محمود الخطيب إقناعه بالبقاء.

ويأتي رحيل بيتسو بعدما فشل الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بالهزيمة أمام الوداد المغربي بثنائية نظيفة.

وتعرض موسيماني لعديد الانتقادات طوال مسيرته مع المارد الأحمر، حتى خرج معربًا عن استيائه من كثيرة الانتقادات، ومؤكدًا أنه يعاني من ضغط الدم منذ قيادة الفريق.

كيف دافع وائل جمعة عن نفسه؟

وائل جمعة أحد من انتقدوا بيتسو وطالب برحيله عن الفريق، إذ رأى أنه لم يعد قادرًا على قراءة المباريات وتطوير أداء اللاعبين.

وأكد جمعة في تصريحات سابقة له عبر قناة "بي إن سبورتس"، أن عدد من لاعبي الأهلي كذلك أعربوا له عن استيائهم من عدم تجهيز الفريق بصورة جيدة قبل المباريات من قبل الجنوب إفريقي.

تصريحات صخرة دفاع الأحمر الأسبق أحدثت جدلًا كبيرًا، حتى وجه له الصحفي النيجيري أوساسو أوبايوانا، سؤالًا عن سر كراهيته لبيتسو.

وكتب النيجيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شيء واحد كان واضحًا في رحيل موسيماني غير المتوقع عن الأهلي هو سعادة الكثير من اللاعبين السابقين بالفريق بهذا الرحيل، ووائل جمعة أحدهم، لكن لماذا كرهوا موسيماني لهذه الدرجة؟".

لم يتجاهل جمعة سؤال أوساسو، بل أوضح أن بيتسو جزءًا من تاريخ الأهلي، لكن هذا لا يمنع أن رحيله أصبح مهمًا لعدم وجود ما يضيفه للفريق.

وكتب جمعة في رده: "يا عزيزي لم يكن لدي أي مشكلة مع موسيماني، هو أصبح جزءًا من تاريخ النادي، وكل ما قلته أنه لم يعد لديه الكثير ليقدمه للفريق، لذلك رحيله بكل احترام أفضل".

My dear I have no problem with @TheRealPitso He became part of our history all what I said is that if Pitso have no more to add to our club it’s He go with all the respect 😍💐🙏 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) June 13, 2022

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي؟

الجنوب إفريقي تولى المسؤولية الفنية للشياطين الحمر في أكتوبر 2020، ليقود الفريق في 97 مباراة، حقق الفوز في 65 منها، وتعادل في 22، فيما خسر عشر مباريات.

وعلى مستوى البطولات حقق الفريق ست، بواقع لقبي دوري أبطال إفريقيا، لقبي سوبر إفريقي، كأس مصر والدوري المصري، بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين.

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