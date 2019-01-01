وان بيساكا يحقق رقم غائب عن مانشستر يونايتد من 2012

النجم الشاب يُعيد للأذهان تألق باتريس إيفرا بعد الأداء الرائع أمام نوريتش سيتي

نجح مانشستر يونايتد في الفوز على نوريتش سيتي بنتيجة 3-1 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليعود الفريق الأحمر لنغمة الانتصارات بعد فترة طويلة من التراجع.

تألق العديد من لاعبي الريد ديفلز اليوم على الرغم من فشل الفريق بركلات الجزاء حيث أهدر ماركوس راشفورد الأولى ثم أضاع أنتوني مارتيال الثانية.

ولكن من الجانب الدفاعي نجح النجم الجديد وان بيساكا في القيام بـ11 عرقلة ناجحة أمام الفريق الأصفر، وبذلك قد تخطى اللاعب 10 عرقلات ناجحة في مباراتين بالدوري هذا الموسم.

ثلاث نقاط خارج الأرض 👌

مانشستر يونايتد للمركز السابع 🔺 pic.twitter.com/Pk1xuglHlv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

11 اليوم أمام نوريتش سيتي و10 أمام ساوثامبتون، آخر من نجح بذلك في فريق مانشستر يونايتد كان النجم الفرنسي باتريس إيفرا أمام سوانزي سيتي في موسم 2012.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا قد انتقل للشياطين الحمر من أجل تعزيز الخط الخلفي في ميركاتو الصيف الماضي وذلك مقابل 55 مليون يورو.