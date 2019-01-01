وان بيساكا: زاها أخبرني أن ألعب بلا خوف في مانشستر

وان بيساكا يكشف عن نصيحة ويلفريد زاها له بعد الانضمام إلى مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف نجم مانشستر يونايتد الجديد وان بيساكا عن نصيحة زميله السابق في كريستال بالاس ويلفريد زاها بعد انضمامه إلى الشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن التعاقد رسميًا مع وان بيساكا مقابل حوالي 38 مليون باوند، كأبرز صفقاته في هذا الميركاتو.

وحول ذلك، كشف بساكا عن نصيحة زميله السابق في كريستال بالاس ولاعب مانشستر يونايتد من قبل ويلفريد زاها من أجل النجاح مع الشياطين الحمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وقال بيساكا: "لقد أخبرني ويلفريد زاها أن أحاول التغلب على رهبة الموقف الذي سيكون صعبًا بكل تأكيد في بداياته على وجه التحديد"

وأضاف: "العب بدون خوف، هذه كانت النصيحة الأبرز من قبل زاها، لقد أخبرني أن الخوف سيعطل كثيرًا من انطلاقتي مع الفريق"

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يذكر أن ويلفريد زاها يعد أحد أكثر المطلوبين في إنجلترا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يهتم به آرسنال كأبرز المهتمين بخدماته.