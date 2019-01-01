وانياما يقترب من الرحيل عن توتنهام

وكيل أعمال وانياما ينفي رحيله في يناير، ويؤشر على رحيله المتوقع في الصيف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب فيكتور وانياما نجم وسط توتنهام الإنجليزي من الرحيل عن صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة على أن تكون وجهته خارج إنجلترا. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان وكيل أعمال وانياما قد أعلن أن موكله لن يرحل عن صفوف توتنهام خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، ولكنه أشار إلى إمكانية رحيله الصيف المقبل.

وعانى وانياما من الإصابة في الفترة الأخيرة والتي أبعدته عن الفريق لفترة ليست بالقصيرة، قبل أن يفشل في استعادة مكانه بعد التعافي منها.

وكان وانياما قريبًا من مانشستر يونايتد في فترة المدرب السابق جوزيه مورينيو والذي أبدى حاجته للاعب في أكثر من مرة، ولكن حيله عن الشياطين الحمر عطل من هذه الإمكانية.

وذكرت عدة تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما هو الأقرب لأن يكون وجهة وانياما المقبلة، إذ بدأ مونتشي المدير الرياضي لذئاب العاصمة الإيطالية المحادثات مع إدارة توتنهام بشأن الاتفاق على تفاصيل التعاقد مع وانياما.

يذكر أن توتنهام لم يدخل سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولن يتعاقد مع أي لاعب، وهو ما يتوقع أن يستمر خلال سوق الانتقالات الشتوية كذلك.